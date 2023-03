Perugia, famiglie senza più un tetto Cenerente: la parrocchia è inagibile

Sono più di 150 le segnalazioni arrivate al Centro Operativo Comunale di Perugia (Coc), attivato giovedì sera per l’assistenza alla popolazione dopo le scosse di terremoto a Umbertide. Ieri mattina sono ripresi i sopralluoghi iniziati giovedì pomeriggio e proseguiti nella notte, dai tecnici del Comune insieme alla Protezione civile del Comune di Perugia e ai vigili del fuoco del Comando di Perugia.

Un centinaio gli sfollati a Sant’Orfeto località al confine con il comune di Umbertide che hanno passato la notte al Cva allestito dalla Protezione Civile regionale. Il Comune di Perugia ha provveduto, in collaborazione con la Caritas, alla somministrazionedei pasti in quella struttura mentre nei prossimi giorni sarà attiva la cucina mobile che verrà allestita dalla protezione civile comunale. Il complesso parrocchiale di Cenerente intanto (chiesa, canonica ed appartamenti), sono stati dichiarati inagibili. Alcune delle famiglie ospitate al loro interno vengono accolte in strutture diocesane.

"Sono circa 30 i tecnici del Comune - ha dichiarato Fabio Zepparelli, dirigente Area Opere pubbliche - che hanno cominciato le verifiche dando priorità alla parte nord di Perugia per i controlli nelle abitazioni e presso tutte le 107 scuole comunali. Sono in atto anche i controlli negli edifici pubblici di proprietà del Comune". Fino a ieri sera non c’erano edifici pubblici inagibili. "I numeri di telefono messi a disposizione dal Coc - ha aggiunto Roberto Chiesa, responsabile Coc e dirigente dell’Unità operativa Manutenzioni e protezione civile - ricevono chiamate già dalla sera del 9 marzo. Da ieri mattina sono più di 151 le richieste di interventi e sopralluoghi da parte di cittadini preoccupati delle loro abitazioni".

Si conferma inagibile una palazzina a Sant’Orfeto, dieci le persone evacuate a Cenerente nei pressi del campanile risultato pericolante. Tre le pattuglie della polizia locale impegnate nella notte nell’area del terremoto e presso il cva di Sant’Orfeto. Gli agenti hanno anche provveduto a restringere la carreggiata in via Montecervin per il crollo di un muro di contenimento nei pressi di Civitella Benazzone. Il Comune informa infine che il Coc resterà aperto anche per tutta la giornata odierna (Coc 0755773116 – 0755773117).