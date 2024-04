Perugia diventa Internazionale . Tennis, arriva il Challenger 125

Mentre il tennis azzurro continua a riscuotere momenti di gloria, gli Internazionali Città di Perugia | G.I.Ma. sono pronti per la nona edizione. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events nel capoluogo umbro verrà disputato sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia dal 9 al 16 giugno. Alcuni tra i tennisti migliori del mondo saranno pronti per dare il massimo nella lotta verso il titolo, che lo scorso anno ha visto prevalere l’attuale numero 38 ATP Fabian Marozsan.

Tempi e modi della manifestazione, sono stati illustrati ieri alla sala dei Notari dall’assessore allo sport Clara Pastorelli, dal presidente nazionale della Federazione italiana tennis-padel Angelo Binaghi e da quello regionale Roberto Carraresi, dal vertice del Coni Umbria Domenico Ignozza, dal direttore del torneo Francesco Cancellotti, dal presidente del Tennis Club Perugia Luigi Grafas e dall’amministratore di Mef Tennis Events Marcello Marchesini.

Ma chi saranno i big di questa edizione? Cancellotti non ha rivelato ancora i nomi dei partecipanti, "su cui si sta lavorando", ma ha garantito che a contendersi il titolo ci saranno atleti importanti, partendo dagli italiani. "Gli Internazionali – aggiunge Marchesini – si arricchiscono ogni anno di importanti novità, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista sociale. La nona edizione del torneo, infatti, si schiera al fianco della sostenibilità, coinvolgendo anche le aziende partner a contribuire al miglioramento dell’impatto sociale ed ambientale che l’evento genera sul territorio. E poi la copertura televisiva della manifestazione sulla rete “super Tennis” canale 64 del digitale terrestre".

Silvia Angelici