Perugia, al via due cantieri in superstrada. Chiusi gli svincoli di Lidarno e Foligno

Perugia, 25 settembre 2023 – Ci risiamo. Due cantieri sono stati chiusi da poco tra il Raccordo e Ponte San Giovanni, dopo aver messo per giorni i lacci al traffico. Ora, con scuole e attività tornate a pieno regime, ecco altri due lavori che iniziano tra Perugia e Foligno e che minacciano di avere conseguenze persino peggiori sulla viabilità. Si comincia da oggi e, stando a quanto dichiarato dall’Anas, si andrà avanti per un mese sempre che non ci siano intoppi.

Il primo cantiere è sulla E45, sempre in direzione Cesena come fu per quello a Ponte San Giovanni. Stavolta la zona interessata è Lidarno, a poche centinaia di metri dallo snodo di Collestrada e dall’allacciamento con la Perugia-Ancona. Stamattina iniziano i lavori di ripavimentazione della corsia nord: interesseranno tre chilometri di tracciato fino quasi a Ponte Felcino e porteranno alla chiusura dello svincolo di Lidarno per chi viaggia in direzione Cesena. Chiusa anche la rampa di immissione per i veicoli che arrivano dalla Statale 318 Perugia-Ancona: non potranno entrare sulla E45 per proseguire verso nord. Tutti questi mezzi dovranno perciò uscire ad Ospedalicchio. Contestuale, nello stesso tratto di E45, l’attivazione del doppio senso di marcia sulla corsia sud, cioè in direzione Roma. Facile, purtroppo, prevedere un altro clamoroso ’tappo’ nella zona di Collestrada, con inevitabili ripercussioni anche sulla statale 75 da e per Assisi-Foligno.

E proprio a Foligno sarà l’altro cantiere che apre stamattina, non meno invasivo. Perché da oggi sarà chiuso per un mese lo svincolo di Foligno Nord per chi proviene da Perugia. Entrare nella città della Quintana sarà una sfida a ostacoli: l’Anas consiglia di uscire a Spello e proseguire verso Foligno sulla viabilità ordinaria. Il tutto andrà avanti almeno sino al 25 ottobre. L’intervento sulla Statale 75 Centrale Umbra, spiega sempre Anas, "riguarda il risanamento profondo del corpo stradale con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche".

Gli interventi a Lidarno e Foligno, certamente necessari, fanno parte del piano da un miliardo di euro che Anas ha messo in campo per le strade umbre. Cantieri importanti e migliorativi, dunque. Solo che ci vorrà pazienza, e pure tanta.