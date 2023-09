Nuovo cantiere all’altezza dello svincolo per Perugia-Cesena

TERNI Nuovo cantiere sul raccordo autostradale Terni-Orte. A partire da lunedì 11 settembre, comunica Anas, saranno avviati i lavori di risanament della pavimentazione in carreggiata sud all’altezza dello svincolo per CesenaPerugia, in prosecuzione dei tratti già risanati. Il traffico sarà regolato a doppio senso in carreggiata opposta, mentre sarà chiusa la rampa che consente l’uscita in direzione PerugiaCesena per il traffico proveniente da Terni.

Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno su due turni senza interruzioni per dodici ore al giorno. Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 settembre.