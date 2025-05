Mini-Olimpiadi, lo show. Quasi 500 giovanissimi colorano Santa Giuliana tra messaggi e staffette

Un pomeriggio di entusiasmo, colori e sorrisi ha animato lo stadio Santa Giuliana di Perugia, in occasione della 35ª edizione della ’Miniolimpiade dei Ragazzi’, evento sportivo promosso dal CSI – Comitato di Perugia. Oltre 460 bambini tra i 6 e i 12 anni – provenienti da numerose scuole primarie del territorio comunale, dall’Istituto Comprensivo di Deruta e da diverse società sportive affiliate al CSI, tra cui numerosi gruppi del circuito Minivolley – si sono ritrovati per una giornata all’insegna dello sport, dell’incontro e del divertimento. La manifestazione ha riproposto, come da tradizione, la cerimonia di apertura in stile olimpico, con la sfilata delle squadre partecipanti, l’alzabandiera, l’accensione del tripode e la lettura del messaggio simbolico da parte di due giovani rappresentanti, che hanno ribadito l’impegno a rispettare le regole e gli avversari.

Le attività si sono svolte in base alle fasce d’età: classi prime e seconde giochi sull’erba e mini corse; classi terze, quarte, quinte e prime medie prove di atletica leggera, tra cui i 50 metri piani, il salto in lungo e il lancio del vortex. Il gran finale ha visto tutti i bambini impegnati in una grande staffetta collettiva, momento simbolico e gioioso che ha suggellato lo spirito inclusivo dell’evento. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia ricordo, mentre mini coppe sono state assegnate ai bambini che si sono distinti secondo i valori educativi promossi dal CSI.

Alle premiazioni hanno preso parte anche l’assessore allo sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, e la presidente del CSI Perugia, Emanuela Papadia, che ha voluto condividere un pensiero importante: "Quest’anno non è stato semplice. L’assenza di figure centrali per l’organizzazione come Paolo Scarponi e Romeo Gargaglia ci ha messi a dura prova. Sarebbe stato facile rimandare tutto, ma ci siamo detti che è nei momenti difficili che si misura la forza di un’associazione. Così siamo andati avanti, dando fiducia e spazio anche ai nostri collaboratori più giovani. Ringrazio di cuore tutti coloro che, con spirito di sacrificio e servizio, si sono messi a disposizione per la riuscita della giornata".