Strade, incubo cantieri. Madonna Alta e Collestrada: via ai lavori, rischio code

Perugia, 22 agosto 2023 – Quanti disagi creeranno i due cantieri che aprono stamani a Ponte San Giovanni e Madonna Alta, lo capiremo oggi e nei prossimi giorni: a occhio il traffico è ancora molto contenuto e i disagi potrebbero essere limitati. Ma dato che si tratta di due delle direttrici più trafficate della città e visto che i primi giorni, con tanti automobilisti ignari della situazione, è bene non farsi illusioni, anche perché da venerdì cominceranno i guai, quando scatterà il doppio senso di marcia sul tratto della E45 da Collestrada verso Ponte San Giovanni.

Proprio sul questo pezzo di E45, saranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione e sostituzione di un giunto di dilatazione su un tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) tra lo svincolo di Ponte San Giovanni (quello a scendere) e l’innesto del raccordo Perugia-Bettolle. Per consentire lo svolgimento delle attività, da venerdì 25 il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ponte San Giovanni sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia-Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma dovrà proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello. Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzioni. Il completamento è previsto entro domenica 3 settembre. Da oggi però e fino a giovedì, saranno eseguiti gli interventi di rinforzo della pavimentazione sulla carreggiata sud (direzione Roma) che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori. Per consentire le attività il transito in direzione sud sarà consentito sulla corsia libera (marcia o sorpasso).

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle saranno invece eseguiti i lavori di sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey) in un tratto compreso tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, da oggi saranno provvisoriamente chiuse le corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni, con transito consentito sulla corsia di marcia. Il completamento è previsto entro sabato 2 settembre.