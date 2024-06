Perugia 1416, viaggio nel tempo. Al via la rievocazione storica. E la città si immerge in una magia

Ci siamo. Con due eventi ad alta tensione agonistica e spettacolare - il Tiro con l’Arco e la Pax Perusina – prende oggi il via “Perugia 1416“, la rievocazione storica dedicata a Braccio Fortebracci che fino a domenica immerge la città nel suo passato, con le sfide tra i rioni, il mercato librario e poi visite guidate, sapori d’epoca, spettacoli, artisti di strada e giochi per bambini

Il programma parte subito forte con due momenti clou che caratterizzano questa prima giornata. Alle 19 in piazza IV Novembre (novità di quest’anno) si tiene la gara di tiro con l’arco, la prima delle sfide tra i cinque rioni di Porta Eburnea, Porta San Pietro, Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna e Porta Sole per la vittoria del Palio. Ogni rione partecipa con tre arcieri che si sfidano con l’arco storico sullo sfondo di un telone che abbraccia le paratie di sicurezza, opera di Paolo Ballerani. L’anno scorso la gara fu vinta da Porta Sant’Angelo, la vittoria finale andò a Porta Eburnea. Dopo l’arco i rioni si sfideranno nella Mossa alla Torre, nella Corsa del Drappo e nel Corteo storico.

Intanto, stasera alle 22, sempre in piazza IV Novembre, va in scena il momento più suggestivo della rievocazione: la “Pax Perusina”, vale a dire il rientro di Braccio nella sua città dopo il lungo esilio e la vittoria nella battaglia di Sant’Egidio del 12 luglio 1416: interpretato da Alexio Bachiorri, Il condottiero arriverà in piazza seguito dalla “Compagnia del Grifoncello”, accolto dai Consoli dei cinque Rioni ai piedi della scalinata di Palazzo dei Priori e subito dopo ci sarà un grande spettacolo in notturna con gli attori della Compagnia Teatrale di Santa Susanna, i rionali e il Coro delle Cantarine di Porta Sole, i giochi di fuoco e danze della Compagnia di danza medievale de Peroscia e le musiche dirette dal maestro Vladimiro Vagnetti.

Ma fin dalla mattina si respira l’atmosfera di “Perugia 1416“: alle 10.30 si inaugura al Centro espositivo Alessi di via Mazzini “Pagine di Medioevo”, il mercato librario curato dalla Libreria Grande e si potranno ammirare le tante mostre della manifestazione. E ancora, alle 17 c’è la visita guidata ai “Luoghi di Braccio”, da piazza Matteotti a San Francesco al Prato, dove Braccio è tornato a riposare (info e prenotazioni al 371.3116801). Alle 18 Santa Messa in Duomo, celebrata dall’arcivescovo Maffeis, seguita dalla benedizione del Palio, degli stendardi dei rioni e degli atleti. E dalle 19.30 spazio alla gastronomia con l’apertura delle taverne.

S.C.