Perugia 11: arriva il corso Cambridge: "Tradizione educativa e innovazione"

Gabriele Canè
Umbria
16 set 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
  3. Cronaca
Il Comprensivo Perugia 11 ha aperto le porte ad un nuovo anno scolastico all’insegna della crescita, della curiosità e dell’apprendimento. Studenti, docenti e famiglie si sono ritrovati per salutare l’inizio delle lezioni, accolti da un clima di entusiasmo e partecipazione. Quest’anno un’importante novità caratterizza l’offerta formativa dell’Istituto: l’avvio del corso Cambridge, dedicato ad una classe prima della secondaria di primo grado “G. Pascoli” e a due classi terze della primaria “A. Gabelli”. Arricchendo il curriculum nazionale con contenuti e metodi formativi internazionali, il nuovo percorso didattico potenzierà le competenze di lingua inglese avvalendosi della presenza di docenti madrelingua qualificati. Le discipline interessate saranno English, Science e Global Perspectives per la “Gabelli” e English, Mathematics e Humanities per la “Pascoli”, garantendo comunque lo studio della lingua francese. "La nostra scuola si impegna a coniugare la tradizione educativa con l’innovazione - ha dichiarato la dirigente scolastica Isa Settembrini - e il corso Cambridge rappresenta un ulteriore passo verso un’istruzione di qualità che apre gli orizzonti dei nostri ragazzi sul mondo".

