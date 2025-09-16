Il rilancio del centro : "Ci pensa il manager. L’esperto dell’acropoli"

Che i centri storici siano in sofferenza dal punto di vista commerciale e demografico è ormai un dato di fatto. Dunque servono soluzioni con percorsi strutturati di rigenerazione urbana, per incrociare politiche commerciali e turistiche, attraverso dati e competenze condivise, per potenziarne gli effetti sull’economia delle città e contrastarne la desertificazione. Per la nostra acropoli, Confcommercio Perugia lancia la proposta dei Distretti del commercio, iniziativa che una volta collaudata potrebbe funzionare anche per altre zone del capoluogo. Un progetto realizzato in collaborazione con le Università di Perugia e di Bergamo, che porterà le due città, distanti geograficamente, ma accomunate da una struttura urbana simile e da sfide identiche a lavorare insieme per valorizzare questi istituti.

Ma cosa sono in sostanza i Distretti? Quali le funzioni? Chi li governa? Chi ci mette idee e risorse per renderli strumenti in grado di rilanciare l’offerta del centro? "I Distretti - ha chiarito ieri il presidente di Confcommercio Perugia Michele Biselli in un incontro a palazzo Cesaroni, presente anche l’assessore Andrea Stafisso – sono costituiti da una rete di imprese che si mettono insieme. Qui a Perugia avrebbero aderito già 150 operatori. Sono riconosciuti dal Comune, d’intesa con le associazioni di categoria. Si tratta di un organismo previsto dall’articolo 19 del Testo unico del Commercio e destinatario di fondi regionali. A capo del Distretto ci deve essere un manager, che noi in Confcommercio abbiamo già individuato e stiamo provvedendo a formare. Si tratta di un giovane laureato in Giurisprudenza che farà anche uno stage a Bergamo, per integrare le migliori esperienze già maturate".

Quanto ai compiti, di comune accordo col Municipio, dunque necessaria la “complicità“ pubblico-privato, il Distretto drena risorse per organizzare eventi, gestisce spazi comuni, decide la geografia merceologica del centro, funge da incubatore di imprese, utilizza i mezzi più avanzati per fare promozione e marketing.

"La collaborazione con Bergamo e con il mondo universitario, la sinergia con le amministrazioni locali - aggiunge Biselli – ci permetteranno di partire presto anche in Umbria con i Distretti del commercio, unendo esperienza, nuove competenze e nuove tecnologie per dare al nostro territorio un futuro più competitivo e sostenibile". Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo, aggiunge: "C’è un elemento importate che accomuna le nostre due città: il desiderio di portare sviluppo nei reciproci territori attraverso la salvaguardia e la rivitalizzazione del commercio tradizionale, cuore pulsante dei centri storici. Per far ciò abbiamo tra le mani uno strumento importante ed efficace: il Distretto che, secondo una logica di sussidiarietà, rappresenta una delle poche leve in ottica di supporto al commercio di vicinato".