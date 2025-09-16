Settimana della Custodia. Previsti cento interventi: "Grande alleanza civica"

"Una grande alleanza civica per la bellezza e la custodia dei nostri spazi comuni. Il gesto di cura individuale di ognuno di noi può fare davvero la differenza". Con queste parole la sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme a Carolina Cucinelli per la Fondazione Cucinelli e l’assessore allo sviluppo economico Andrea Stafisso, ha dato il via ieri mattina alla prima edizione della “Settimana della Custodia“, che fino a domenica chiama a raccolta e coinvolge cittadini, associazioni, scuole, enti e istituti di alta formazione in oltre 100 interventi diffusi sul territorio comunale, per sistemare, ripulire e abbellire la città.

Per l’inaugurazione sono stati scelti alcuni luoghi simbolo, primo segnale concreto di cura e restituzione alla bellezza degli spazi pubblici: si è iniziato in piazza Birago ("un esempio che ci dimostra come l’associazionismo dal basso sia in grado di far risorgere i quartieri" ha commentato la sindaca) con l’avvio del cantiere di riqualificazione della fontana che tornerà a essere un luogo vitale per la zona con rasatura della vasca, impermeabilizzazione dei faretti, sistemazione delle griglie di raccolta delle acque, sostituzione degli sportelli in ferro e collocazione di nuove fioriere all’interno delle sedute Poi i lavori sono approdati nel cuore della città, con la pulizia della scalinata del Duomo, poi con quella delle scale del Palazzo delle Poste in piazza Matteotti. Nel pomeriggio è stata la volta di Pretola con la riverniciatura del Cva. "In un tempo in cui siamo sempre meno abituati ad avere responsabilità di ciò che è pubblico e collettivo e pensiamo sempre più esclusivamente in un’ottica individuale, la Settimana della Custodia vuole essere un grande gesto di responsabilità. E il Comune, insieme agli istituti d’alta formazione e alla Fondazione Cucinelli si fa promotore di questa idea" ha proseguito la sindaca con indosso – come tutti i partecipanti - la t-shirt ufficiale, bianca con logo colorato.

La risposta dei perugini, dice orgogliosa, è "veramente straordinaria. Sono arrivate più di 100 adesioni, 100 piccoli gesti che andranno a modificare il volto della nostra città, dal centro alle periferie, così da coprire quasi per intero il territorio comunale". Ad aderire tantissime associazioni del territorio, "quelle che da sempre, già prima di questo evento, si occupano con grande spirito civico, della cura di tanti pezzi della città". Al suo fianco sorride Carolina Cucinelli. "La bellezza si trova ovunque e ci fa star bene – commenta –, questo è momento molto importante per la nostra città. Ci uniamo alle tante associazioni che già lavorano sul territorio per tenere Perugia pulita, bella e presentabile. Anche la Fondazione Cucinelli assiste la città, oggi abbiamo aperto alcuni cantieri".

"Samo lieti di sostenere questa iniziativa" dice la building manager della Filiale Poste di Perugia. Carla Proietti. Per l’assessore Stafisso, "è stato un lavoro complesso ma condiviso, che testimonia la volontà e la consapevolezza di tutti nel prendersi cura degli spazi comuni". Alla Settimana partecipano anche le detenute del Carcere di Capanne. "Nei mesi scorsi Cesf Scuola Edile e Ance Umbria hanno organizzato corsi di formazione su lavori edili e finiture – dice l’assessore – e adesso le detenute sistemeranno parti e locali del Carcere femminile". Fino a domenica i cantieri civici si apriranno ovunque con interventi di manutenzione, decoro urbano, pulizia e valorizzazione. Oggi si lavora al Parco Zodiaco di San Sisto, all’area verde di Ponte Pattoli, alla scuola di Colle Umberto e a Ponte San Giovanni (nella sede Confapi e al parco Bellini), nei prossimi giorni si andrà a Ponte Felcino, Castel del Piano, al Bosco di Collestrada, Monteluce, Elce, Santa Lucia, Pianello e in tante altre zone.

Sofia Coletti