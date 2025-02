Personale di segreteria. Addetti alle pulizie

Ecco le richieste di personale pubblicate dai Centri per l’impiego regionali. Personale di segreteria (Marsciano). Indispensabile Diploma in ambito amministrativo. Contrattodi apprendistato oppure a tempo determinato con finalità di assunzione, ottima conoscenza informatica e inglese preferibile. Titolo preferenziale, conoscenza di software gestionali in ambito condomini. Orariotempo pieno: 9-13 e 15-19. Per candidarsi:1)personalmente presso lo sportello del lavoro di Marsciano o presso gli altri sportelli del lavoro della regione Umbria, muniti di cv cartaceo; 2) tramite mail a [email protected] indicando il codice richiesta per cui viene presentata la candidatura e allegando il curriculum vitae. Addetto alle pulizie di interni (Perugia). Orariopart time 20 ore sett. Ci si può candidare personalmente presso il Centro per l’Impiego di Perugia o presso gli altri sportelli del lavoro della Regione Umbria.