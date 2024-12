Personaggi storici della città di un tempo passato. Rivivono nel libro di Sergio Grifoni

SPOLETO Si intitola “Corbezzoli spoletini“. È il nuovo libro di Sergio Grifoni presentato nella sede dell’Avis di Spoleto. Un lavoro certosino durato quattro anni, di 420 pagine, 650 foto, 43 racconti e numerosi riferimenti storici e di costume, riguardanti la nostra città e il territorio circostante. Episodi coinvolgenti, che riportano avvenimenti e personaggi della Spoleto che fu, gran parte dei quali sconosciuti alla maggior parte delle persone anche se l’autore, in questi anni, ha sempre pubblicato, via social, numerosi episodi di vita cittadina. Da Nardone a Pacchiarotto, da Flautino a Chiucchiuperelle, da Beagna a Serpullittu, da Barbarossa a Petrino, da Fiordispina Lauri a Leopardi, e così via, con realtà locali che hanno caratterizzato, e a volte stravolto, la paciosa quotidianità di questo territorio.