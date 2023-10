Perseguita la figlia: padre arrestato

Per mesi perseguita la figlia per questioni economiche legate alla gestione di beni familiari, per questo è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 72 anni residente nel territorio amerino. Per lui sono scattati i “domiciliari“, disposti dal gip del Tribunale di Terni. Il provvedimento restrittivo è l’esito delle indagini dell’Arma, avviate dopo la denuncia presentata dalla giovane figlia dell’uomo per atti persecutori, aggravati dal vincolo della relazione affettiva e dall’uso di strumenti informatici e telematici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da giugno, per ragioni di carattere economico connesse alla gestione di alcune proprietà familiari, l’uomo si è reso responsabile comportamenti aggressivi, offensivi e minacciosi nei confronti della figlia, costretta a vivere nell’ ansia e a modificare le proprie abitudini di vita. I militari hanno accertato ripetute minacce, anche di morte, dell’uomo verso la figlia con chiamate telefoniche e messaggi whatsapp; il 72enne in più occasioni si è anche presentato presento nel luogo di lavoro della figlia, arrivando perfino a minacciarla alla presenza dei militari di cui la giovane dona aveva richiesto l’intervento. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura ternana nell’ambito del protocollo previsto dalla legge n. 692019 sul cosiddetto “codice rosso”, sono sfociate nella misura degli arresti domiciliari emessa dal giudice delle indagini preliminari nei confronti dell’uomo.