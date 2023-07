La Questura di Terni pronta a consegnare oltre mille permessi di soggiorno

Terni, 20 luglio 2023- L’ufficio immigrazione della Questura di Terni si appresta a consegnare oltre mille permessi di soggiorno. Per questo gli uffici di polizia di via Antiochia ricordano che "lo sportello per il ritiro del titolo è aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17"."Prima di recarsi nella sede di via Antiochia 12 _ sottolinea ancora l'ufficio immigrazione _ controllare lo stato della pratica sul sito Internet della Questura di Terni: https://questure.poliziadistato.it/Terni nel menù a destra alla voce: 'Permesso di Soggiorno', cliccando su: 'Controlla il permesso di soggiorno on line' ed inserendo nell’apposito campo il numero di pratica o di assicurata e di andare allo sportello soltanto se appare la dicitura: 'In consegna' "