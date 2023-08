PER RAPINA ED EVASIONE

Prima per rapina, poi per evasione: due arresti nel giro di pochi giorni per un ragazzo di 21 anni di San Giustino. Il giovane era stato arrestato a Ferragosto a Bologna per una rapina in treno, quindi ristretto ai domiciliari a San Giustino. Nella sua abitazione domenica si sono presentati i carabinieri ma lui non c’era: i militari lo hanno trovato alla stazione bus di Sansepolcro e arrestato di nuovo.