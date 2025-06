Per evitare il rimpatrio morde i poliziotti e ingoia la gomma del cancelliere del giudice di pace

Terni, 4 giugno 2025 – Tunisino pluripregiudicato, più volte arrestato e denunciato per droga e risse, ha fatto di tutto per evitare il rimpatrio, tra cui ingerire la gomma del cancelliere del giudice di pace. Alla fine non senza fatica è stato imbarcato dalla polizia su un volo diretto al Paese d'origine. Gli agenti della Questura lo hanno prelevato all’uscita dal carcere di Sabbione, dopo aver scontato l’ultima pena, per il rimpatrio immediato.

Durante le procedure precedenti l’accompagnamento coatto, però, l’uomo ha provato in tutti i modi ad evitare il rimpatrio, commettendo diversi gesti di autolesionismo, fino a ingerire una gomma del cancelliere del giudice di pace nel corso dell’udienza di convalida del provvedimento di espulsione a suo carico. L’uomo si è anche scagliato sugli agenti prendendoli a morsi.