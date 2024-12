Lucca, ingerisce ovuli di droga e muore in mezzo alla strada

Lucca, 5 dicembre 2024 – Purtroppo non è “Lucy“, non è un film di Luc Besson, non c’è Scarlett Johansson come protagonista, e non è sicuramente un film. E’ una drammatica storia vera, che lascia sgomenti e con ancora tantissimi punti interrogativi, una tragedia che non sempre si vede, ma che ci fa capire quanto ancora certi orrori continuino a capitare ogni giorno. Più vicino di quanto possiamo immaginare, purtroppo. Un fatto scioccante, successo stavolta proprio a Lucca, in pieno centro storico, alla luce del sole. I fatti risalgono a qualche giorno fa, nella centralissima via Mordini. Al personale del 118 arriva una chiamata di soccorso, uno straniero, probabilmente un turista, si sente male e si accascia. Corrono i soccorsi, per cercare di salvare il ragazzo, un classe ’85, originario di Santo Domingo e domiciliato in Spagna.

Una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Luca, però il cuore del ragazzo smette di battere, e per lui non c’è più niente da fare. Una tragedia, un 39enne in viaggio in città, camminando per le vie del centro, colpito da un fatale malore.

Le cose però non sono andate proprio così. Da subito, infatti, c’è stato qualcosa che ha fatto saltare la pulce nell’orecchio al personale sanitario e agli inquirenti, che hanno seguito il caso da vicino. Dopo l’esame esterno effettuato sul cadavere è arrivata l’inaspettata notizia. Il 39enne dominicano, infatti, stava trasportando una importante quantità di sostanze stupefacenti sotto forma di ovuli in pancia, precedentemente ingeriti. Potrebbe essere stato proprio uno di questi, infatti, ad aver causato la morte dell’uomo, presumibilmente in seguito alla rottura e all’assunzione in massa di sostanza stupefacente. Tantissime le zone grigie che meritano un approfondimento più attento, a partire proprio dalla quantità specifica di materiale e alla tipologia di droga, domande che verranno chiarite in un secondo momento, quando verrà effettuata l’autopsia sulla salma. Una volta fatta la tragica scoperta, è iniziata un’indagine per cercare di ricostruire quello che potrebbe essere, a tutti gli effetti, un traffico di droga a livello internazionale.

Da chiarire ancora, anche, se l’uomo fosse arrivato in città o in partenza, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.