’Pensa Perugia’ si schiera. Ecco la lista dei candidati

È la forza politica di Centro che appoggia la candidata Vittoria Ferdinandi. Si tratta di ‘Pensa Perugia’ composta da Azione, Più Europa, Socialisti per Perugia, Laboratorio Civico che in un primo tempo avrebbe voluto correre da sola e che poi ha stretto il patto con il centrosinistra. Ieri la presentazione con il coordinatore regionale di Azione, Giacomo Leonelli e la stessa Ferdinandi. Questi i 32 candidati: Maurizio Angelici, classe 1954 ora in pensione. Barbara Bagaglia, architetto cinquantaseienne. Luca Bertini, classe 79. Chiara Biagetti, nata nel 1995. Nicoletta Buraglini, 55 anni, libera professionista. Roberta Caproni 55 anni, impiegata. Cesare Carini, classe 1979, avvocato. Federico Depretis, nato nel 1994, avvocato. Andrea Finocchi, 28enne, infermiere. Elona Gaxha, 37 anni, infermiera. Francesco Maria Giacopetti 41 anni. Maria Elisa Giulietti perugina, 43 anni, laureata in storia dell’arte. Giorgio Gubbiotti, 35 anni, docente universitario. Valentina Lepri 43 anni. Alessandra Lignani 43 anni, medico d’urgenza. Greti Lucaroni , 51 anni professore a contratto. Simona Marchesi, 45 anni, operaia. Maurizio Mattioli, pensionato 68 anni. Lorenzo Mazzanti 24 anni, laureando. Elisa Modarelli 25 anni, laureata in economia. Gaetano Mollo, classe 1947. Nossini Federica. Alessandro Notari 43 anni, commesso. Antonietta Petetti, sociologa, 25 anni. Manuela Pucciarini, classe 1985, segretaria comunale di Azione. Francesco Rossi, 49 anni avvocato. Elena Maria Rossler, 44 anni psicologa. Francesco Sorci 37 anni, segretario provinciale Azione. Luca Tesei, 30 anni, architetto. Lorenzo Tinozzi, 45 anni, professionista HoReCa ed automotive. Floriano Ventura, ginecologo in pensione. Laura Vitaletti, 72 anni.