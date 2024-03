Pellegrini in fila per la Madonna di Lourdes

CITTÀ DI CASTELLO – Un pellegrinaggio ininterotto ha accolto la statua della Madonna di Lourdes a Città di Castello, giunta dal santuario francese dopo un viaggio in tutta Italia in occasione dei 120 anni di Unitalsi. L’immagine sacra era scortata dai carabinieri e dai volontari dell’associazione ed è arrivata nel pomeriggio del 26 marzo all’interno della chiesa nel quartiere Madonna del Latte. L’arrivo della statua della Madonna di Lourdes è stato accolto dalla recita del rosario quindi la santa messa, officiata dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, per l’occasione la chiesa di Madonna del Latte è rimasta aperta anche in orario serale per permettere ai fedeli il pellegrinaggio (fino alle ore 23 inoltrate). La tappa di Città di Castello era l’ultima poiché ieri mattina dopo la santa messa, la statua è ripartita, per fare ritorno a Lourdes a chiusura del lungo pellegrinaggio.