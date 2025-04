Pedoni a rischio Servono interevnti. Via dell’Ingegneria: segnaletica e luci

"Garantire la sicurezza in via dell’Ingegneria è una priorità per la città": con queste parole il Capogruppo di Pensa Perugia, Lorenzo Mazzanti, annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Consiglio Comunale, per richiedere interventi urgenti a tutela dei numerosi cittadini che frequentano la zona della piscina e della palestra Fortebraccio (l’atto è stato sottoscritto anche dai consiglieri De Salvo e Tanci, a conferma della condivisione trasversale dell’iniziativa).

"La zona è quotidianamente attraversata da bambini, ragazzi, famiglie e anziani, in particolare nelle ore serali e durante i mesi estivi, quando il percorso verde e le strutture sportive attraggono centinaia di persone — sottolinea Mazzanti —. Ma l’attuale attraversamento pedonale non è sufficiente a garantire condizioni di sicurezza adeguate. Una criticità che si aggrava ulteriormente nei mesi invernali, quando il buio cala già nel pomeriggio, proprio mentre molti studenti fanno ritorno a casa utilizzando l’autobus e sono costretti ad attraversare le strisce pedonali in condizioni di scarsa visibilità".

Mazzanti sollecita dunque l’amministrazione a realizzare un’adeguata area di attesa protetta presso la fermata dell’autobus, attualmente priva di spazi sicuri. Chiede anche il miglioramento della segnaletica stradale e l’implementazione dell’illuminazione pubblica per rendere l’attraversamento ben visibile anche nelle ore serali e nei periodi di scarsa luce naturale. Nel frattempo anche in via Fonti Coperte i cittadini caldeggiano il rifacimento del marciapiede lato sinistro scendendo: impraticabile.