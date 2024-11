Pedalando sul Trasimeno. Pista ciclabile, ultimo atto. Iniziati i lavori a Borghetto

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del "Nuovo Percorso ciclopedonale sul lungo lago di Borghetto". L’intervento è finanziato sia da risorse regionali, PSR per l’ Umbria 2014-2022 intervento 7.5.1 e quindi da bando vinto, che da cofinanziamento da parte del Comune, come annunciato dalla stessa sindaca Maria Elena Minciaroni.

"Quello di Borghetto - ha spiegato - è un progetto importante che intende promuovere e ampliare la rete escursionistica e ciclabile nella frazione per permettere, sia agli abitanti dei luoghi che ai turisti, di godere appieno delle bellezze naturalistiche offerte dal territorio". Il progetto prevede, infatti, interventi volti alla realizzazione e riqualificazione della rete ecologica dell’area rivierasca di Borghetto, sulla quale sviluppare percorsi dedicati alla mobilità lenta. Oltre alla riqualificazione delle scese trasversali esistenti, in particolare la Scesa della Torre, la Scesa della Macerina e la Scesa del Pero, l’intervento intende completare il percorso ciclabile regionale dell’Anello del Trasimeno attraverso la realizzazione di un nuovo tracciato, che permetterà di differenziare il traffico carrabile da quello ciclopedonale ed offre l’opportunità di sviluppare una nuova rete sentieristica nell’area rivierasca di Borghetto". Ci sarà l’installazione di una nuova cartellonistica dedicata, una nuova illuminazione con pannello fotovoltaico integrato, nuove sedute, realizzazione di aree di sosta.

Il percorso ciclabile e pedonale sarà lungo oltre 1 km e permetterà di svolgere attività sportive e ricreative all’aperto, in particolare, l’escursionismo, il nordic walking, l’ hiking, il ciclismo in un’ area, appunto, dall’ alto valore paesaggistico e naturalistico. All’interno del parco attuale l’area giochi verrà implementata con nuovi giochi e verrà creata un’ area fitness per le attività di ginnastica all’ aperto, anche con elementi per diversamente abili. I lavori si stanno svolgendo in contemporanea a quelli di riqualificazione su Punta Macerone. "Quelli su Borghetto e Punta Macerone sono due progetti importanti di 630 mila euro e 496 mila euro per i quali l’amministrazione, partecipando ai due bandi regionali PSR per l’ Umbria 2014-2022-Intervento 7.5.1 ed intervento 7.6.1, annualità 2022, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 800mila euro".