Pd: "Consulte? Non accettiamo le nomine"

TERNI Palazzo Spada fa sapere che "Il Consiglio comunale ha eletto i membri della Consulta giovanile e anche della Consulta dello sport. Mirko Presciuttini, consigliere comunale di Alternativa Popolare, ha riportato 19 voti come membro della Consulta giovanile. Due voti ha riportato il consigliere comunale Valdimiro Orsini che però ha annunciato di volersi dimettere. Come membri supplenti sono stati eletti Agnese Passoni, di Alternativa Popolare, con 19 voti e Orlando Masselli, di Fratelli di Italia, con 2 voti. Per quanto attiene la Consulta dello sport sono stati eletti con 19 voti Ilaria Fortunati di Alternativa Popolare e con 2 voti Pierluigi Spinelli (Pd). Come membri supplenti eletti con 19 Marina Severoni di Ap e con 2 voti Francesco Filipponi del Pd"

"Al termine della discussione relativa ai punti amministrativi, abbiamo inteso come gruppo consiliare, lasciare i lavori del Consiglio comunale – precisa il capogruppo Pd, Francesco Filipponi – Non abbiamo ritenuto di partecipare alla votazione relativa alla scelta dei consiglieri comunali da indicare nelle due Consulte sport e politiche giovanili, considerando che in caso di conferma delle dimissioni del sindaco, gli stessi decadrebbero tra pochi giorni. All’esito della votazione sulle due Consulte abbiamo poi comunicato come gruppo che non avremmo accettato le nomine indicate dal Consiglio a scrutinio segreto".