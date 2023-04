Passignano, nuovo look Completati i lavori Il lungolago è “rinato“

Passignano si è rifatta il look per i ponti di primavera. Con l’inaugurazione ufficiale di ieri pomeriggio il nuovo volto del lungolago di Passignano è stato ufficialmente consegnato dall’amministrazione comunale alla popolazione. Si tratta di un’opera finita già da qualche settimana, ma la festa di paese era stata rimandata. Un lavoro realizzato grazie a un finanziamento di 900mila euro con una nuova organizzazione degli spazi, lavori di consolidamento, pavimentazione, illuminazione e arredo urbano. Un intervento che interessa la passeggiata da piazzale Acton al pontile della navigazione fino a tutti i giardini Zagabria. Si tratta di opere realizzate grazie ai fondi europei dell’Accordo di Programma Stato - Regione e messi in atto dai Comuni.

"Una grandissima opera che rinnova, riqualifica e porta Passignano nel futuro. Un modello di lavoro che unisce i territori e la politica. Un modello politico dove la squadra porta risultati eccezionali, riversando sul territorio una grande cifra ottenuta con rapidità grazie al lavoro collettivo di tutti", ha commentato il sindaco Pasquali. L’intervento pone le basi per una nuova modalità di fruizione degli spazi urbani del lungolago con nuovi elementi di arredo urbano e opere artistiche ad impreziosire il camminamento del tutto rinnovato.

"Un grazie in particolare va alla Regione Umbria, nelle figure del vicepresidente Roberto Morroni e del consigliere regionale Eugenio Rondini, al presidente dell’Unione dei Comuni Matteo Burico. Grazie agli uffici comunali, al responsabile area tecnica Gianluca Pierini e Antonio Abbozzo e a tutto il suo team, progettista e direttore dei lavori. Un particolare ringraziamento va alla Giunta comunale, ed in particolar modo alla grande operatività dell’assessore Matteo Castellani, che ha seguito scrupolosamente passo dopo passo tutte le fasi primordiali e conclusive della progettazione, ed a tutto il Consiglio Comunale che unanimemente ha sostenuto e votato l’opera".

"Risultati importanti – le parole del consigliere regionale Eugenio Rondini – che si concretizzano grazie all’attenzione con la quale l’assessore Morroni ha risposto alle richieste territoriali. A lui e alla Giunta va un sincero ringraziamento per aver dato soddisfazione ai bisogni del territorio".