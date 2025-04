Pasqua in Umbria tra sacro e profano. Tornano i riti della tradizione. Itinerari con sapori tipici e cultura

Sacro e profano si intrecciano in questi giorni di festa con il rinnovarsi dei riti tradizionali intrisi di spiritualità e con una serie di manifestazioni tra cultura, enogastronomia e divertimento.

Sul fronte delle rievocazioni, questa mattina alle 11 Bevagna celebra la “Corsa del Cristo Risorto: quattro appartenenti alla Confraternita portano in spalla la statua del Cristo Risorto dalla Chiesa del Seminario a quella di San Michele: quando il sacerdote intona il Gloria, la statua viene portata di corsa lungo la navata e deposta sopra una base, di fronte all’altare. Altro rito di Pasqua è la Rinchinata, che torna oggi alle 17 a Bastia, dopo la messa nella chiesa di San Michele Arcangelo: è l’incontro in piazza Mazzini tra le statue di Gesù risorto e della Madonna e l’esito dell’inchino con cui si salutano le due statue è di auspicio per il raccolto e più in generale per l’anno in corso. Tra le altre Rinchinate, quella delle 11.15 a Costano. Emozioni garantire a Città della Pieve: oggi e domani dalle 16 alle 19 i sotterranei di Palazzo Orca ospitano uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: i “Quadri Viventi“, rappresentazioni statiche e scenografiche della Passione di Cristo, messe in scena da oltre 30 anni dal Terziere Borgo Dentro.

In questi giorni: alle 10, 11.30, 15.30 e 17.15 – c’è anche l’itinerario guidato “Pellegrini d’Arte e di Speranza“, un viaggio tra i capolavori del Perugino e i percorsi giubilari della Via Romea Germanica, alla scoperta delle radici artistiche e spirituali della città. Domani a Pasquetta, Montefalco propone un percorso naturalistico che parte alle 9 dalla Piazza del Comune per una durata di circa tre ore: “I colori di Montefalco in primavera: trekking tra filari e oliveti“ sarà un percorso ad anello del borgo e della campagna con un’escursione incentrata sulla natura nel pieno dei suoi colori primaverili, alla scoperta di origini e tipicità, passeggiando tra vigneti e oliveti, anche per famiglie con bambini dai 8-10 anni in su.

S.C.