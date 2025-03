Parolieri e compositori. Bando dello Zecchino d’oro

Musicisti e parolieri fatevi avanti: lo Zecchino d’oro non si ferma mai con i casting in giro per l’Italia per scegliere i piccoli solisti ma anche con il bando per autori e musicisti aperto fino al 21 marzo. Obiettivo: trovare le canzoni inedite che saranno in gara nell’edizione 2025 alla 68° edizione dell’evento canoro.

L’Antoniano ha aperto il bando rivolto a tutti, in generale a chiunque abbia nel cassetto una canzone adatta ai bambini alla ricerca di nuovi brani per l’edizione annuale dello Zecchino d’Oro, il festival di musica per bambini in onda su Rai 1 in cui a essere in gara sono le canzoni. Il brano deve essere originale e inedito e può essere in lingua italiana o in lingua straniera.

Per partecipare è necessario inviare un mp3 con il canto del testo intero eseguito, da una voce infantile o adulta, e accompagnato dal pianoforte o dalla chitarra. Oltre al brano in mp3 si devono allegare i file in formato pdf del testo, dello spartito e dei documenti richiesti. Inviare tutto online, previa accettazione del regolamento, entro il 21 marzo tramite la piattaforma https://www.bandoautori.antoniano.it/