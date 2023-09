Parco giochi al top La Pro loco regala tre nuove attrezzature

La giunta comunale ha accettato una donazione di giochi che andranno ad arricchire l’area verde di San Martino in Colle. "E’ l’ennesimo gesto di cura e di attenzione nei confronti della collettività e del nostro patrimonio verde da parte di un’associazione del territorio", nota l’assessore Numerini a fronte dell’iniziativa della Pro Loco che ha in gestione l’area interessata. Il parco giochi sarà reso più fruibile con l’installazione di tre nuove attrezzature e di una pavimentazione antitrauma per altalena: un investimento di 4.900 euro.