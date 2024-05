Parco da salvare Giù le mani dalla Trinità: "Vigileremo sulla tutela paesaggistica"

In merito alla nota vicenda che vede impegnati alcuni enti a predisporre misure atte a vendere i beni della Comunità Montana Monti del Trasimeno per ripianare la situazione debitoria, la sezione Perugia di Italia Nostra e l’Associazione Colle della Trinità hanno inviato, tramite i loro legali, un atto di diffida al liquidatore della Comunità Montana e a varie amministrazioni (Ministero della Cultura, Prefettura di Perugia, Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Perugia e di Corciano), ciascuno per la sua competenza e titolo, "al fine di accertare lo stato edilizio, urbanistico e ambientale del Parco Colle della Trinità e a provvedere alla salvaguardia e al rispristino dello stato dei luoghi prima della vendita dei lotti della ex Comunità Montana da parte del Tribunale di Perugia. Infatti - scrivono le assocazioni – il bar/ristoro del parco sembrerebbe presentare caratteristiche lesive della normativa urbanistica e paesaggistica dell’area e potrebbe non essere legittimo, anche solo parzialmente, e la sua irregolarità non sarebbe allo stato più sanabile; si trova inoltre entro 500 metri dal margine del Sic. Tali strutture sarebbero state realizzate: fuori dal perimetro dell’area data in concessione, con sanatorie mai rilasciate, né rilasciabili. Risultano inoltre prive di progetti e calcoli strutturali oltre che di autorizzazione sismica; prive di standard urbanistici, poiché mancanti di strade e parcheggi e senza il rispetto dei termini temporali, realizzativi e formali, previsti dalla Concessione. Potrebbero inoltre sussistere irregolarità in merito ai bagni aperti al pubblico. Quanto ipotizzato potrebbe costituire elemento ostativo all’alienazione del parco e di conseguenza il sollecito ad adottare ogni iniziativa e/o provvedimento, per la salvaguardia del Colle della Trinità".