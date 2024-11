"Parcheggio gratuito a Natale". Amoni scrive al sindaco Zuccarini

di

Natale parcheggio libero per il centro di Foligno. È quello che ha chiesto il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni, all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di incentivare lo shopping natalizio nel centro cittadino. In pratica si tratta di bissare l’iniziativa intrapresa già ad agosto, con le strisce blu gratuite nel cuore della città. Farlo a Natale vuole essere un incentivo al commercio e al turismo, per far sì che si possa visitare il centro, a breve abbellito dalle luminarie. La richiesta di Confcommercio, arrivata sul tavolo del sindaco Stefano Zuccarini e dell’assessore al Commercio, Elisabetta Ugolinelli, è quella di rendere gratuite le prime due ore della sosta per i fine settimana, dal venerdì alla domenica, di tutto il mese di dicembre e della prima metà di gennaio. La misura, al suo debutto, era stata discussa per il periodo scelto. Questa volta, arrivando nel pieno dello shopping natalizio, potrebbe portare un sostanziale apporto all’afflusso nel centro storico. Ieri, intanto, sono state montate le installazioni luminose. Da giorni è attiva la macchina per il posizionamento delle luminarie su tutto il centro storico. L’accensione ufficiale è prevista per domani alle 17.30 a Largo Carducci, con la presenza di Babbo Natale e con l’Allegra Compagnia delle Mascotte in maschera, che renderanno felici i bambini e gli adulti. Sono già funzionanti la pista di ghiaccio e il mini luna park di piazza Matteotti. Altra serata da segnare in agenda sarà quella del 1° dicembre, con musica itinerante grazie alla presenza della Magic band. Di certo, però, il Natale non finisce qui. Presto sarà svelato il calendario delle manifestazioni natalizie messo in campo da tutte le associazioni del territorio. Un calendario immersivo, capace di far vivere le emozioni del Natale dall’alta montagna alla città. E nel frattempo si lavora anche al Capodanno.

Le indiscrezioni che si rincorrono a tamburo battente in città dicono di una grande festa e di una diretta su RaiDue e Radio Due, con i conduttori di Caterpillar. La questione, dai più, viene data per fatta anche se resta la massima cautela scaramantica.