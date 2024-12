Parcheggi liberi a Città di Castello: sosta gratuita nelle strisce blu per Natale e Capodanno

Alla fine non più "Gratta e sosta", ma parcheggi liberi per tutti nei pomeriggi di Natale e Capodanno. Nelle strisce blu del centro storico di Città di Castello da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio si potrà parcheggiare, senza alcun costo e senza limiti di tempo, nella fascia compresa dalle ore 15 alle ore 20. La notizia è stata ufficialmente diramata dal Comune ieri a margine di una serie di incontri tra commercianti, amministrazione e società Edarco (che gestisce le aree di sosta).

Tra Comune e il concessionario Edarco è stato dunque deciso di fare un passo in avanti rispetto alla formula dei "gratta e sosta" che offrivano alla clientela dei negozi del cuore della città la possibilità di parcheggiare per due ore senza spese negli spazi a pagamento. Dal prossimo fine settimana, quindi, chiunque potrà posteggiare gratuitamente sulle strisce blu nella fascia oraria indicata e raggiungere il centro storico per godersi gli eventi del cartellone di "Natale in città", ma anche per passeggiare e stare in compagnia, fare shopping sotto le feste e nei primi giorni dei saldi invernali, che inizieranno il 4 gennaio.

"D’accordo con Edarco, abbiamo pensato di garantire pari opportunità ai cittadini e ai commercianti del centro storico", spiega l’amministrazione comunale in una nota. "Andremo così incontro alle esigenze di tutti – si legge ancora - con l’idea di facilitare l’accesso al cuore della città sotto le festività natalizie e fare delle piazze e delle vie racchiuse dalle mura urbiche luoghi di incontro vivaci e frequentati, dove stare insieme in un periodo di riunione per tutta la comunità".

Il comando della Polizia Locale ha tradotto in un’ordinanza l’intesa tra Comune ed Edarco, disponendo appunto da sabato 21 dicembre e fino al 6 gennaio la gratuità della sosta dalle ore 15 alle 20 negli stalli a strisce blu dislocati nell’area del centro storico nella sua interezza, dentro e fuori le mura urbiche. Nel frattempo in questi giorni erano stati distribuiti i "gratta e sosta" ai commercianti che da quanto si apprende resteranno ‘attivi’ e possibili nelle fasce orarie non ricomprese nella gratuità. In pratica i negozianti potranno consegnarli ai clienti per un eventuale utilizzo. Il caso era stato dibattuto anche in consiglio comunale con una proposta che era giunta dalla consigliera Luciana Bassini che chiedeva misure di agevolazione per aumentare la frequenza del centro storico nel periodo delle festività.