Palio dei Terzieri a Città della Pieve: Corteo, Caccia del Toro e Gran Finale

La giornata più attesa dell’anno a Città della Pieve si apre con il maestoso Corteo Storico che sfilerà nelle vie della città, introdotto da una voce narrante che descrive costumi, figure e gruppi.

Così nella giornata conclusiva e nel suo culmine il Palio dei Terzieri vedrà anche l’assegnazione del prestigioso premio "Masgalano" per il costume più bello e del premio "Valerio Bittarello" in palio per il terziere che realizzerà il miglior carro allegorico.

Raggiunto il campo dei giochi, i terzieri schiereranno i musici in parata suonando l’inno del Palio. Subito dopo prenderà avvio la vera sfida tra i terzieri con la “Caccia del Toro“ in cui tre arcieri per ogni squadra cercheranno di colpire la sagoma del toro in tre turni e a velocità diverse.

Il terziere Castello vincitore dell’edizione 2022 consegnerà il Palio storico nelle mani del Podestà, che ne diverrà custode fino alla proclamazione del vincitore della nuova Caccia del Toro.