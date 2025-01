’Palio dei Quartieri’. Contributi dal Comune

NOCERA UMBRA – Ammontano a 7.330 euro i contributi che il Comune di Nocera Umbra ha stanziato per il Palio dei Quartieri. La manifestazione principale dell’estate nocerina, nel 2024, si è svolta dal 5 all’11 agosto, gestita dall’Ente Palio. Tale organismo, come viene riportato nella delibera, il 25 novembre scorso ha presentato al Comune una formale richiesta di protocollo per la cifra poi concessa. "Questa amministrazione – si legge nel documento – intende, come tutti gli anni, riservare un contributo speciale per tale iniziativa di rilevanza nazionale che coinvolge l’intera popolazione e quale veicolo di promozione turistica del territorio. Pertanto si ritiene opportuno analogamente a quanto fatto in passato concedere la somma complessiva di 7.330 euro per l’organizzazione e gestione della manifestazione". Tale possibilità era prevista dal Regolamento comunale per la concessione dei contributi che prevede la facoltà, per la giunta comunale, di definire annualmente l’ammontare del contributo sulla base delle esigenze del Comitato di gestione.