Palio de San Michele nel vivo. Spettacoli e taverne affollate. Stasera "Intimate Emotions"

La pioggia rallenta il Palio de San Michele, ma non scalfisce di un millimetro la passione e la partecipazione con i rionali protesi al gran finale di domenica. Con attenzione al sociale. Il maltempo, martedì sera, ha impedito al rione Sant’Angelo di chiudere le sfilate, con lo spettacolo, dal titolo "Insert Coin", rinviato alla serata di ieri. Nei giorni precedenti grande entusiasmo e partecipazione per quanto proposto, in una piazza Mazzini gremita, dai rioni Moncioveta (con la sfilata "Quando non soffia il vento"), Sant’Angelo (Quor Code) e San Rocco (con "Maestra"). Grande animazione, dunque, nella realtà bastiola, con le taverne affollate e le iniziative in corso seguite e apprezzate, per una manifestazione giunta alla sessantatreesima edizione. La giornata di oggi sarà dedicata, in mattinata, al Rion Mini Sport, in serata, spazio allo spettacolo "Intimate Emotions", a cura della Scuola di Circo Teatro Rataplan e della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro. Domani sarà la volta dei giochi in pizza, sabato del Minipalio. Guardando già alla giornata di domenica, quando è in programma la lizza (alle 22.30), la spettacolare e cruciale corsa in piazza a staffetta che precede l’assegnazione del Palio, disegnato quest’anno dall’artista napoletana Lucia Fiore. Partecipazione, socialità, ma non solo. Anche quest’anno l’Ente Palio de San Michele, insieme alla Rete delle Donne Antiviolenza ETS (RAV), propone un momento di consapevolezza contro la violenza sulle donne. Domani e domenica, in piazza, sarà proiettato il video "Riconoscila!" ed inoltre disponibile (sui materiali ufficiali del Palio) il questionario ISA – Increasing Self Awareness, per aumentare la consapevolezza di quello che accade nelle relazioni e a riconoscere ciò che non è amore.