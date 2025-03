Palazzo Gallenga saluta De Stefani direttore generale

"Oggi è una giornata di grande significato per l’Ateneo, in cui salutiamo il dottor Giuliano De Stefani per il contributo che ha dato alla nostra comunità". Parole del rettore di Palazzo Gallenga Valerio De Cesaris nella cerimonia di congedo con De Stefani, che dopo due anni lascia il suo incarico di direttore generale dell’Unistranieri. "Porterò con me il ricordo di un’esperienza intensa e stimolante. L’università - ha detto De Stefani – è un organismo complesso, fatto di persone, di idee e di progetti".