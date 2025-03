Palazzo Ducale e Teatro romano. I fondi per il doppio intervento

Con diversi cantieri ancora aperti in città, sono arrivo per il comune di Gubbio fondi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale. A erogarli è stato il governo, che ha stanziato 17,5 milioni di euro per l’Umbria. I fondi sono suddivisi in 9,5 milioni per il recupero delle mura urbiche di Assisi, mentre i restanti 8 milioni sono stati distribuiti tra gli altri comuni. Per quanto concerne la città eugubina, non sono state rese note le cifre degli interventi, che saranno comunque due. Il primo riguarderà la manutenzione straordinaria del Palazzo Ducale di Gubbio, mentre il secondo il parco archeologico del Teatro Romano, con una riqualificazione dello stesso e il miglioramento della fruizione. A riferirlo è la sezione comunale di Fratelli d’Italia tramite il nuovo coordinatore Marco Mencarelli che su Facebook scrive: "Negli anni abbiamo creato le condizioni giuste e oggi arrivano risorse reali per valorizzare il patrimonio culturale dell’Umbria, rendendolo motore di sviluppo per l’intera regione. Un investimento che non nasce per caso, ma è il risultato di un percorso politico che ha sempre visto nella cultura e nelle nostre bellezze un elemento centrale per il turismo, l’economia e l’identità del territorio". "L’attenzione per l’Umbria si traduce in interventi concreti", conclude Mencarelli. Due interventi, questi per il Palazzo Ducale e per il Teatro Romano, che andrebbero a integrare un percorso di restauro e riqualificazione che negli ultimi anni ha coinvolto l’intera città. A partire da piazza Grande e dal rifacimento di diverse vie del centro storico fino al progetto che coinvolge Piazza 40 Martiri, ancora in fase di ultimazione. Una città che cambia e che prova a stare al passo con i tempi. Una sfida anche per la cittadinanza.

Federico Minelli