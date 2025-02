Palazzetto dello Sport. Al via l’intervento

SPOLETO Imminente l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport in viale Martiri della Resistenza. Lunedì il Comune consegnerà alla ditta Inveni srl l’area di cantiere per l’inizio dell’intervento. "Le prime due settimane – spiega il Comune – serviranno a delimitare il perimetro della palificata, a monte dell’impianto sportivo, e ad effettuare il montaggio della gru. Conclusi questi primi lavori verrà realizzata la palificata vera e propria, che interesserà un’area più ampia rispetto a quella attualmente occupata dal Palazzetto: si tratta di un intervento che richiederà indicativamente due mesi per essere completato (in questa fase i lavori si svolgeranno prevalentemente nella parte interna allo Stadio comunale). Entro il mese di aprile inizierà invece la demolizione del Palazzetto dello Sport che, una volta terminata, consentirà le operazioni di scavo per l’avvio della costruzione del nuovo impianto sportivo".

L’intervento, che ha un costo di 7 milioni e mezzo (finanziato per 5,5 milioni con fondi Pnrr e per 2 milioni con risorse di bilancio comunale) e verrà realizzato in 457 giorni; interesserà anche il cortile di Palazzo Collicola che ha l’ingresso, attualmente chiuso, in via Loreto Vittori. "La struttura del nuovo Palazzetto sarà significativamente ampliata, con un volume totale di 22.427 metri cubi rispetto ai 6.413 attuali, rispondendo alla necessità di accogliere un maggior numero di utenti e offrire spazi più funzionali – aggiunge il Comune – .Al suo interno sono previsti infatti tutti i servizi necessari alle attività sportive con un campo da gioco predisposto per basket, pallavolo, calcioA5 e pallamano".

Le tribune, al piano terra e al primo piano, potranno ospitare circa 400 persone.