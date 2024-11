Palazzetti, un “super“ dottore di ricerca

UMBERTIDE - Un record per un umbertidese di soli 27 anni: Lorenzo Palazzetti è il primo dottore di ricerca ad aver ottenuto la valutazione di eccellente con lode e menzione al merito per risultati scientifici. Un fatto unico, visto che in 36 anni dalla creazione del dottorato consortile in Matematica, Informatica e Statistica (che comprende le università di Perugia e Firenze e l’Indam), nessuno aveva raggiunto nel campo dell’Informatica tale risultato. Una carriera scolastica e accademica in perenne ascesa quella di Lorenzo che si era fatto notare già per la tesi dottorato che esplora l’ottimizzazione delle consegne con droni e l’applicazione dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle colture agricole. Ma non basta: Palazzetti all’attivo già una decina di pubblicazioni internazionali e ha partecipato a numerose conferenze sia in Italia che all’estero. Proprio nei giorni scorsi ha spiegato il suo lavoro agli studenti del Campus Da Vinci di Umbertide. Curiosità e voglia di inventare sono sempre stati alla base dell’azione del giovane dottore, che ha come idolo Steve Jobs e ha potuto sempre contare sull’incoraggiamento di suo nonno Gino.

Pa.Ip.