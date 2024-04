Pagine di legalità Esempi di cittadinanza. Pietro Grasso incontra 500 studenti

A conclusione del progetto, “Pagine di legalità, esempi di cittadinanza,“nato come spin off del progetto “Scuola di Fondazione Conad ETS“ realizzato con Unisona, ieri all’Università, c’è stato un confronto tra il magistrato Pietro Grasso e 500 studenti liceali e universitari per rispondere alle domande dei ragazzi su mafia, legalità e Costituzione. Oltre a Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente della Fondazione “Scintille di futuro”, e Maria Cristina Alfieri, direttrice di Fondazione Conad ETS, all’incontro hanno preso parte Danilo Toppetti e Francesco Cicognola, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di PAC 2000A Conad, "Quando ho deciso di dare vita a Scintille il mio primo pensiero è andato alle scuole, alle migliaia di studentesse e studenti incontrati negli anni, alle centinaia di dirigenti scolastici e docenti con cui mi sono confrontato, trovando sempre interlocutori appassionati e raccogliendo consigli, richieste, suggerimenti. Proprio sulla base di questa esperienza, sono molto felice di portare Scintille per la scuola, in tantissime classi, perché anche da questo piccolo seme potrà partire una nuova primavera di legalità", dice Grasso.

"La sensibilità verso le questioni sociali - aggiunge Toppetti – è un pilastro fondamentale per Pac 2000A Conad, e attraverso questa iniziativa ribadiamo il nostro impegno a fianco delle Comunità, per nutrire il futuro dei giovani, il più grande patrimonio della nostra Nazione. È stato un grande onore ospitare a Perugia una figura di spicco come Pietro Grasso, il cui impegno testimonia l’importanza dell’unione nella lotta contro l’llegalità e l’individualismo, e nella difesa dei principi costituzionali e della collaborazione".