Paga metà del prezzo Ma l’auto non arriva

Vuole comprare un’auto on line, paga una parte in anticipo, ma la vettura non esiste e il venditore scompare. In pratica era una truffa. Tramite la messaggistica di un noto social network la donna, di Città di Castello era riuscita a individuare un’automobile da un venditore che si era fatto accreditare la somma di mille 620 euro sul proprio contro corrente. Il venditore – poi identificato come un cittadino italiano, classe 1985, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio – si è reso irreperibile e la vittima, una donna di 77 anni, ha capito di essere stata raggirata. Preso atto della truffa la signora si è recata negli uffici del Commissariato di Città di Castello per sporgere querela. Agli agenti ha raccontato di aver risposto a una proposta di acquisto visualizzata sulla bacheca di un social network e interessata aveva contattato l’uomo che si era presentato come il titolare di una concessionaria. Una volta acquisite le coordinate bancarie del venditore la 77enne aveva quindi provveduto a effettuare due bonifici per oltre mille 500 euro. Da quel momento in poi non era più riuscita a mettersi in contatto con lui.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi e le informazioni utili, i poliziotti hanno dato avvio alle indagini che hanno consentito di risalire all’identità del venditore che ora dovrà rispondere di truffa all’autorità giudiziaria. La polizia, per prevenire questi spiacevoli episodi, invita i cittadini "ad avvalersi dei canali di vendita e acquisto ufficiali e a diffidare dal prendere contatti con venditori o acquirenti non autorizzati".