Ostetrica morta a Viterbo nell’incidente: c’è l’autopsia, poi i funerali

Terni, 6 maggio 2024 – Sarà affidato oggi, al medico legale Matteo Scopetti, l’incarico si eseguire l’autopsia sul corpo di Luisella Pallozzi, l’ostetrica narnese di 54 anni, in servizio al Santa Maria di Terni, morta nel tragico incidente stradale avvenuto nel Viterbese nella mattinata del primo maggio.

Dopo il conferimento, lo specialista eseguirà l’esame alla presenza del dottor Sergio Scalise, nominato consulente tecnico dei familiari della vittima che sono assistiti da Studio3A. Quindi, la salma di Luisella sarà messa a disposizione della famiglia e saranno celebrati i funerali.

Il pubblico ministero della Procura di Viterbo, Flavio Serracchiani, titolare del procedimento, ha disposto anche una consulenza tecnica cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro, accaduto all’incrocio tra Strada Ombrone e Strada Teverina e rilevato dalla Polizia locale della città laziale. In questo caso l’incarico sarà conferito mercoledì 8, alle 12, all’ingegner Mario Scipione, che inizierà le sue attività già nella stessa giornata, con la disamina del luogo dell’incidente.

In questa circostanza, consulente di parte è stato nominato l’ingegnere forense Gianluca Penta. Come è prassi, sono state iscritte nel registro degli indagati le due conducenti delle auto che si sono scontrate: la sorella della vittima, cinquant’anni di Terni, e una 44enne di Viterbo.

Resta in ospedale la figlia 22enne di Luisella Pallozzi, trasferita dall’ospedale Belcolle di Viterbo al Policlinico Gemelli di Roma, viste le sue condizioni particolarmente serie.