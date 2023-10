Ospedale Branca. Donato un video colposcopio

GUBBIO – Una nuova donazione per l’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino: l’Aelc, associazione eugubina Lotta contro il cancro, in collaborazione con il Comune di Gubbio, ha donato un video colposcopio, di cui potranno farne uso i reparti di Ostetricia e Ginecologia. Si tratta di un dispositivo binoculare che viene utilizzato per eseguire tutte le indagini diagnostiche del basso tratto genitale femminile di II livello dello screening del tumore del collo dell’utero. La cerimonia di consegna è stata lo scorso venerdì, ed erano presenti il presidente dell’Aelc Benvenuto Procacci, il sindaco Stirati insieme all’assessore Minelli, il direttore medico del presidio ospedaliero di Branca Teresa Tedesco, il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia Dario Rossetti, la coordinatrice del reparto di ostetricia e ginecologia Paola Biscarini e Arturo Fabbra, responsabile del Consultorio Alto Chiascio dell’Usl Umbria 1.