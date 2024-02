Orvieto punta sul turismo all’aria aperta: "Oltre 50 esperienze nel territorio"

Orvieto punta sul turismo all’aria aperta, valorizzando l’esperienza dei cammini di trekking e lo fa incrementando l’applicazione per cellullare "Orvieto Experience". Dopo la presentazione in occasione della fiera del turismo a Rimini lo scorso ottobre, alla Borsa internazionale del turismo di Milano è stato presentato per il progetto "L’altra Orvieto tra enogastronomia, artigianato e outdoor". Il sindaco Tardani ha illustrato agli operatori presenti obiettivi e funzionalità dell’app Orvieto Experience, i nuovi aggiornamenti e soprattutto i futuri progetti di implementazione. Nell’app, disponibili negli store per dispositivi iOs e Android, figurano oltre 50 esperienze tra visite e degustazioni di vino e olio nelle cantine e nei frantoi del territorio e laboratori e corsi di ceramica nelle botteghe artigiane della città. Tra le novità, oltre a maggiori informazioni per la permanenza a Orvieto, ci sono videoguide nella Lingua dei segni che rendono accessibili tutti i contenuti multimediali presenti nell’app relativi al vino, all’olio e alla ceramica di Orvieto. Ora si punta anche sui percorsi di trekking che, come dimostra il caso di quello dell’intrepido Larth tra Orvieto, Bolsena e Civita, stanno riscontrando grande crescita anche in questa parte della regione. "Con l’ultimo aggiornamento – spiega Tardani – l’applicazione diventa ancora più inclusiva permettendo a tutti di accedere ai contenuti e agli itinerari proposti. L’obiettivo del progetto è quello di ampliare e mettere a sistema tutta l’offerta turistica esperienziale sul nostro territorio, per renderla innanzitutto più fruibile dai turisti che hanno a disposizione una vera e propria bussola per orientarsi, ma soprattutto aumentare la permanenza media mettendo in vetrina quanto di meglio il territorio può offrire al di là degli itinerari tradizionali. C’è un’altra Orvieto da raccontare, valorizzare e promuovere. Quella delle eccellenze enogastronomiche, vino e olio, e artigianali, la ceramica, ovvero le prime tre sezioni dell’app Orvieto Experience a cui si aggiungerà una sezione dedicata alle esperienze outdoor".

Cla.Lat.