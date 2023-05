Orvieto, piscina comunale Riapertura entro fine maggio Lo garantisce l’assessore

Riapertura della piscina comunale, forse si intravede la luce in fondo al tunnel. Nelle stesse ore in cui i promotori della petizione finalizzata a sollecitare la riapertura della piscina depositavano negli uffici comunali le firme raccolte e lievitate fino a cinquecento, l’assessore allo sport Carlo Moscatelli annunciava che si stanno finalmente risolvendo i problemi di fornitura di gas che hanno fatto slittare il completamento degli interventi sull’impianto di Ciconia. Anche in Consiglio comunale si è discusso, anche con toni piuttosto accesi, della questione con scambi di accuse reciproche tra la maggioranza e l’opposizione. L’assessore Carlo Moscatelli ha spiegato le varie procedure seguite fino a oggi e le difficoltà incontrate. Lo stesso assessore ha spiegato che gli uffici stanno completando l’iter burocratico per l’affidamento temporaneo dell’impianto alla Uisp e ritiene che entro la fine di maggio si potrà riaprire la piscina, dopo più di un anno di stop dovuto prima alla pandemia e poi ai lavori e alla definizione dei costi delle utenze rimaste sospese. L’ultimo problema che aveva fatto slittare ancora la data rispetto alla riapertura che era stata inizialmente annunciata per fine anno era stato quello relativo ai rapporti con Italgas, resi complicati da lungaggini burocratiche. Se riaprirà a fine maggio, la chiusura si sarebbe protratta per ben undici mesi, sempre che la data possa essere effettivamente rispettata. Il gran numero delle firme raccolte nel giro di poco tempo si giustifica non solo con le difficoltà che la prolungata chiusura ha determinato a danni di agonisti e normali frequentatori, ma anche delle numerose persone che hanno necessità di frequentare la piscina per le attività riabilitative.

Cla.Lat.