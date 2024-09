Orvieto, col suo fascino è di nuovo set. Tra reality show e film per le sale

Orvieto è una delle ambientazioni italiane scelte per le riprese di un nuovo format televisivo, co-prodotto dalla Two Four, che verrà distribuito nel 2025 sul mercato internazionale. Fino a martedì la troupe, composta da circa 150 persone, girerà nel centro storico e in particolare al pozzo di San Patrizio e alla torre del Moro. Per consentire le riprese entrambi i monumenti oggi resteranno chiusi al pubblico. In questi giorni sono tre le produzioni cinematografiche e televisive che si trovano a Orvieto. Oltre a quest’ultimo, si sta girando in città un reality show americano e il film per il cinema “Eva“. La città conferma dunque la sua vocazione nel settore cinematografico e televisivo che è favorita da due elementi che sono strettamente collegati l’uno all’altro. Il primo è quello della vicinanza con Roma che rende meno costoso e più veloce il processo di lavorazione mentre il secondo aspetto, come è stato spesso sottolineato dai registi e produttori che hanno girato in città, è quello di poter contare su una varietà molto preziosa di contesti diversi che rendono possibili ambientazioni legate al passato e al Medioevo soprattutto, ma anche palazzi prestigiosi, ambienti naturali variegati e contesti urbani adatti. Ai tempi in cui venne girata la fiction di Rai Uno nei locali della ex caserma Piave dedicata a Carla Fracci, l’amministrazione comunale aveva annunciato l’intenzione di mettere in cantiere un vero e proprio progetto finalizzato a sostenere e implementare questa vocazione della città anche attraverso l’utilizzo sistematico della caserma Piave nella quale, in occasione della fiction sulla Fracci, era stato ricostruito l’ambiente di una scuola di danza. Un progetto di grande interesse che potrebbe rappresentare una prospettiva per il futuro se verrà sostenuto nel modo adeguato anche con importanti forme di incentivi economici.

Cla.Lat.