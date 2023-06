ORVIETO, Ambientalisti chiedono azioni legali contro impianto eolico

ORVIETO - Un appello ai sindaci del territorio affinché si rendano protagonisti di una campagna di informazione rivolta ai cittadini e intraprendano le azioni legali per fare ricorso contro il provvedimento del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la realizzazione dell’impianto eolico all’Alfina. E’ quello che rivolge il Coordinamento ambientale della Tuscia all’indomani dell’importante decisione assunta dal governo. Secondo gli ambientalisti, la decisione potrebbe comportare elementi di incostituzionalità e non tiene in alcun conto nemmeno le fasce di rispetto. L’impianto ricade nei Comuni di Castel Giorgio e Orvieto, a confine con Bolsena, mentre una stazione elettrica per il collegamento alla rete nazionale sarà realizzata su cinque ettari in località Torraccia di Castel Giorgio, che si trova al confine con Acquapendente.