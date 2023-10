"Orvieto a Genova: la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025"

Si parlerà anche dell’esperienza della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025 e dei progetti della città di Orvieto alla 40esima assemblea nazionale dell’Anci che si terrà dal 24 al 26 ottobre alla Fiera di Genova. Il sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani, interverrà giovedì 26 ottobre all’iniziativa "Capitale italiana della Cultura – Esperienze e racconti" promossa dal ministero della Cultura in collaborazione la fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Ad aprire l’appuntamento, moderato dal giornalista Giancarlo Loquenzi, saranno alle 9.30 i saluti di Francesca Saccone, dirigente del ministero della Cultura, Marco Bucci, sindaco di Genova, e Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. Nella seconda sessione dell’evento, alle ore 11.30, è in programma il dibattito da titolo "Cantiere Città: un percorso di valorizzazione per le città finaliste".