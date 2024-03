Orvietana lenta e senza sbocchi. Per Poggibonsi è una passeggiata

ORVIETANA

1

POGGIBONSI

4

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi (46’ Marsili), Lorenzini, Ricci, Maufoulou, Congiu, Manoni, Greco (55’ Orchi), Santi, Proia, Di Natale (55’ Chiaverini). All. A. Rizzolo

POGGIBONSI: Pacini, Mazzolli, Marcucci (62’ Barbera), Bellini (71’ Bigica), Camilli (73’ Gistri), Vitiello (61’ Motti), Bigozzi (89’ Rocchetti), Borri, Di Paola, Cecconi, Martucci. All. S. Calderini

Arbitro: Spedale di Palermo (Bianchi - Agostino)

Marcatori: Bellini 13’, 30’, 60’; Martucci 67’, Orchi (O) 82’

ORVIETO - Il Poggibonsi passeggia, calpestando ciò che rimane dell’Orvietana. La squadra biancorossa, apparsa, fino a tempo addietro, in grado di risalire la china e poi piombata in una crisi che pare irrefrenabile. Anche stavolta di gol neppure a parlarne ma anche tutto il resto non ha funzionato. Stessa manovra, lenta e senza sbocchi, consueti errori di misura, dinamismo troppo basso per la categoria. Il male, a questo punto, non è più tanto oscuro e occorrerà adottare qualche misura. Gli ospiti hanno avuto vita facile quasi da subito. Passati in vantaggio dopo 13’, hanno raddoppiato alla mezz’ora e chiuso il primo tempo in doppio vantaggio. Negli appunti mancano segnalazioni di pericoli corsi dalla porta difesa da Pacini, anzi, quelli relativi alla prima rete subita sono identici a quanto descritto nella gara casalinga con la Sangiovannese. Errore in uscita, palla all’attaccante avversario che trova l’opposizione di Marricchi e Congiu, rifugiatisi in angolo. Sul tiro dalla bandierina si perdono tutti Bellini che, di testa, realizza la prima delle tre che lo porteranno al tris giornaliero. Altra sbavatura difensiva alla mezz’ora, perché Lorenzini è in grande difficoltà a frenare Bigozzi come succede a Caravaggi sul versante opposto. Forse, per un rientro troppo affrettato del valente difensore biancorosso. Bigozzi riesce a mettere un traversone dalla linea di fondo per trovare lo scaltro Bellini, incautamente solo, pronto a mettere la palla nel sacco. La ripresa vede l’Orvietana un po’ più volenterosa, con Maufoulou che, con un compito più definito, sembra riuscire a mantenere la barca sulla linea di galleggiamento. Il resto delle gambe restano molli e gli ospiti triplicano in contropiede, ancora con Bellini per arrotondare con Martucci, di testa. Di testa anche Orchi per il gol della bandiera.

Roberto Pace