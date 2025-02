Ora il ’Città di Torino’ può tornare al Comune

UMBERTIDE – Lo stadio Città di Torino potrebbe ritornare ad essere operativo grazie alla "cancellazione giudiziale" della società che possiede l’impianto di gioco, fatto che permetterebbe finalmente all’impianto di diventare di proprietà comunale a tutti gli effetti. Questa l’ iniziativa della giunta Carizia, attraverso una delibera approvata nei giorni scorsi. Costruito negli anni ’50, stadio glorioso dove generazioni di umbertidesi hanno giocato a calcio l’impianto sportivo è abbandonato da anni e preda delle erbacce a causa di una intricata questione amministrativa, dove la Tiberis srl che non esiste più da anni, risulta ancora proprietaria. Il Comune, ribadendo la sua volontà nel voler riqualificare il "Città di Torino", ha dato mandato al responsabile del settore patrimonio dell’ente "di avviare cancellazione giudiziale presso il tribunale di Perugia della società Ss Tiberis srl", avvalendosi dell’opera di un professionista esterno e di conseguenza di cominciare "l’iter tecnico amministrativo finalizzato alla acquisizione in proprietà o in concessione d’uso dell’impianto". Sono state interpellate l’Agenzia dei Demanio che l’Avvocatura dello Stato che hanno il proprio assenso all’operazione.