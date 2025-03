Ora è scontro anche tra preside e collaboratori

Ma come replica la preside al malcontento che agita le acque del Liceo? La dirigente dell’Alessi, Laura Carmen Paladino, in una comunicazione pubblicata nel sito della scuola alle 23 di domenica, in merito agli esami ha scritto di aver "contattato l’Accademia Britannica di Perugia facendo valere la posizione e le esigenze del nostro Istituto per tutelare i nostri studenti. Sono ora in attesa di ricevere con urgenza la proposta di un nuovo calendario". Ha anche aggiunto di aver "potuto operare solo sulle attività che mi sono state presentate dallo staff che coadiuva la Dirigenza".

Sulle sorti degli Esami Cambridge la preside assicura: "Una volta saputo della difficoltà che si è presentata ho immediatamente contattato l’Accademia Britannica di Perugia facendo valere la posizione e le esigenze del nostro Istituto per tutelare i nostri studenti. Sono ora in attesa di ricevere con urgenza la proposta di un nuovo calendario che si collochi in un periodo precedente al mese di giugno per permettere a tutti i nostri alunni di ottenere le certificazioni al più presto".

E’ chiaro che la squadra della vicepresidenza si è sentita chiamata parte in causa ed è intervenuta a sua volta con una lettera inviata alla dirigente, difendendo il proprio operato "per il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica". La lettera prosegue così: "Nella nota suddetta, con chiaro riferimento allo staff, lei afferma testualmente di essere stata tenuta all’oscuro su ciò che stava accadendo. Siamo allora costretti a ricordarle che tanto lo staff di vicepresidenza quanto gli uffici di segreteria, nonché la docente referente d’istituto per le certificazioni Cambridge, le hanno ripetutamente rivolto solleciti, sia verbali che scritti, affinché lei procedesse con urgenza agli adempimenti, di sua esclusiva competenza ed in alcun modo delegabili, necessari a scongiurare il rischio che gli esami per le certificazioni Cambridge potessero saltare per quanto sopra rappresentato ed anche alla luce del fatto che tutta la documentazione di supporto alla sua azione dirigenziale è, fin dal primo giorno del suo insediamento nel nostro Liceo, a sua completa disposizione attraverso le funzioni della segreteria digitale, le chiediamo di chiarire il senso delle Sue affermazioni, che gettano discredito sul nostro operato. Siamo inoltre a comunicarle che, proprio in quanto non ci riteniamo in alcun modo responsabili della vicenda di cui alla nota sopra citata e poiché riteniamo che la prosecuzione delle mansioni di collaborazione, per le quali abbiamo ricevuto incarico dal professor Silvio Improta quando era reggente del nostro Liceo, sia ancora importante per garantire alla nostra scuola la prosecuzione delle sue attività, non rassegneremo spontaneamente le nostre dimissioni. Se però lei ritiene che ci siano gli estremi per una revoca dei nostri incarichi, la invitiamo a procedere, motivando adeguatamente per iscritto la sua eventuale decisione". Vari professori, inoltre, sono usciti dal portone della scuola e si sono affacciati alle finestre, mostrando vicinanza agli studenti durante il presidio.