Operazioni ancora in stand by. Settimana cruciale in entrata

La partita di Coppa Italia e poi tra cinque giorni la prima gara di campionato. Il Perugia prepara l’esordio, Cangelosi aspetta che il mercato possa finalmente entrare nel vivo a Pian di Massiano. Dopo la gara con il Pontedera, il diesse Meluso proverà a stringere le trattative che sono aperte ormai da settimane.
Per quanto riguarda il centrocampo, è una corsa contro il tempo con il Latina per chiudere l’operazione per Davide Petermann, regista entrato nel mirino anche dell’Audace Cerignola, ma il club di Pian di Massiano dovrebbe essere in vantaggio nella trattativa.
Il Perugia prima della chiusura delle trattative (il primo settembre alle 20) dovrà centrare anche le due operazioni in attacco: l’esterno destro di piede mancino e la prima punta da affiancare a Montevago. Nel mirino resta Giacomo Parigi del Rimini.
Potrebbe cambiare le carte in tavola anche una cessione: gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi per Giovanni Giunti che ha diverse squadre di serie B interessate. Il Grifo ascolterà l’offerta più interessante. I soldi della cessione potrebbero accelerare le operazioni mancanti.