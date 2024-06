Creare un ponte verso il lavoro dando vita a un ecosistema dedicato alla formazione professionale. È nato con questo obiettivo il Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) che ha messo a sistema l’esperienza di sei enti formativi, accreditati nella formazione iniziale, (associazione Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini–Centro di istruzione e formazione professionale–Asp, Confartigianterni formazione e ricerca, Consorzio Futuro, Ecipa Umbria, Iter Impresa Sociale), e che propone corsi per 15 delle 26 figure professionali previste dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Tra questi, quello di Operatore tecnico termoidraulico che è possibile frequentare a Perugia, nella scuola di Cnos Fap Umbria, e a Terni nelle sedi del CFP di Pentima. "Il corso – ha spiegato Andrea Bubù, coordinatore Cnos Fap sede di Perugia – è rivolto ad allievi che escono dalla terza media e fino ai 18 anni. L’offerta formativa è sovrapponibile a quella di una qualsiasi scuola professionale ed è suddivisa in tre anni più uno opzionale. Il triennio comporta una qualifica regionale come operatore termoidraulico e il quarto anno dà accesso a quella per tecnico termoidraulico. La cosa che caratterizza maggiormente il corso è il fatto di avere molte ore di laboratorio e la possibilità di svolgere un tirocinio molto lungo nelle aziende, questo aiuta anche per quanto riguarda l’occupazione futura dei nostri allievi. Il corso è strutturato in questo modo: ogni anno prevede circa mille ore. Il primo anno si svolge completamente a scuola con circa il 45 per cento di ore di laboratorio, quindi di pratica, e il restante sono materie di base come in qualunque scuola professionale. Al secondo anno le cose cambiano perché entra in gioco l’alternanza rafforzata con un periodo in azienda abbastanza lungo di circa 400 ore".